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"Это - политическое преступление и украинские власти не имеют оправдания", - Грозев о сокрытии информации о "вагнергейте". ВИДЕО

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Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью изданию "Новая газета".

"Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Более того, удалось его легализовать. Это нужно было для дела МН-17, это было необходимо для самой Украины по делу о финансировании терроризма против России и во многих других делах... Без этих материалов доказательность всех этих дел становится в десятки раз меньше. Это не просто преступление, это - политическое преступление, которое никак не может быть оправдано", - сказал Грозев.

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Топ комментарии

  • Лысый коротышка
    У мене товариш за Зє проголосував. Хоча ніби науковець, і завжди раніше то за Свободу то ще за когось патріотичного голосував. А тут переклинило під впливом ЗМІ - "Барига, зрада...". Ми з ним посралися, коли я взнав, що він збирається за Зє голосувати і не спілкувалися десь рік. Кілька місяців як знову почали трохи спілкуватися і про політику не говорили. І щось каже мені недавно: "Ну от цей клоун..." Я йому - "Ну ти ж сам за нього голосував". А він такий мені: "Хіба? А я вже і не пам'ятаю". Я йому кажу "Ах ти ж ****, привів до влади цього ублюдка, а тепер навіть і не пам'ятаєш типу." Як зручно влаштований людський мозок - забуває все погане, що вчинив. Ну так от. У нас ще довго будуть Зє і їм подібні у владі і їм справді як з гусака вода - тому що такі ось виборці.
  • Zelya Vsyo
    Это просто 111-я статья УК Украины в чистом виде. До пожизненного.
  • 5 копійок
    А зелені як з гусака вода.
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