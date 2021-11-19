"Это - политическое преступление и украинские власти не имеют оправдания", - Грозев о сокрытии информации о "вагнергейте". ВИДЕО
26 396186
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью изданию "Новая газета".
"Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Более того, удалось его легализовать. Это нужно было для дела МН-17, это было необходимо для самой Украины по делу о финансировании терроризма против России и во многих других делах... Без этих материалов доказательность всех этих дел становится в десятки раз меньше. Это не просто преступление, это - политическое преступление, которое никак не может быть оправдано", - сказал Грозев.