В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП. ВИДЕО камер наблюдения
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В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения.
На записи видно, что после ДТП пассажир спорткара вышел из автомобиля и подобрал отпавший от удара номерной знак.
Автор видео утверждает, что происшествие произошло на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, а водителя-нарушителя уже разыскивает полиция.