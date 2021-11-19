В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

На записи видно, что после ДТП пассажир спорткара вышел из автомобиля и подобрал отпавший от удара номерной знак.

Автор видео утверждает, что происшествие произошло на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, а водителя-нарушителя уже разыскивает полиция.

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