Новости Видео

Польша сообщает, что мигранты ушли с границы. ВИДЕО

18 02951
Мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузница-Брузги" на территории Беларуси.

Об этом сообщила в твиттере полиция Подлясского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала видео места, на котором раньше находился лагерь мигрантов.

"Покинутые лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.

Похожее видео было опубликовано и польскими пограничниками. На нем видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря у пограничного перехода.

Ранее Беларусь сообщила, что основные лагеря мигрантов на границе с Польшей очищены, а людей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

.

Топ комментарии

  • Роберт Мюллер
    Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
  • Maxim Ak-Murza
    Я бы ей сдался в полон без раздумий.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Идут в Украину
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости