"Дом разбит, денег нет", - поселок Невельское, который дважды обстреляли российские оккупанты, покинули большинство жителей. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Донбасс Реалии", который опубликован 18 ноября.
"Между кроватями засели, накрылись матрацами, и это нас спасло. Целый час нас обстреливали. Потом прилетело нам. Там, по моему мнению, не один снаряд. Прилетело с торца – веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая. В эту сторону попало. Три плиты упало, все завалено, разрушено взрывной волной. Мы чудом выжили", – рассказал Николай, житель Невельского.
Он отметил, что ему с женой негде жить, дом восстановлению не подлежит.
По информации журналистов, люди бегут из поселка и вывозят имущество. Они надеются получить государственную помощь за разрушенное жилье. Вывезти имущество из Невельского одной из жительниц помогут сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".