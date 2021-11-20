"Дом разбит, денег нет", - поселок Невельское, который дважды обстреляли российские оккупанты, покинули большинство жителей. ВИДЕО

Из поселка Невельское Донецкой области, который за неделю дважды обстреляли российско-оккупационные войска, начали выезжать люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Донбасс Реалии", который опубликован 18 ноября.

"Между кроватями засели, накрылись матрацами, и это нас спасло. Целый час нас обстреливали. Потом прилетело нам. Там, по моему мнению, не один снаряд. Прилетело с торца – веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая. В эту сторону попало. Три плиты упало, все завалено, разрушено взрывной волной. Мы чудом выжили", – рассказал Николай, житель Невельского.

Он отметил, что ему с женой негде жить, дом восстановлению не подлежит.

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По информации журналистов, люди бегут из поселка и вывозят имущество. Они надеются получить государственную помощь за разрушенное жилье. Вывезти имущество из Невельского одной из жительниц помогут сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".