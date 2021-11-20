Украинских правозащитников Ястребову и Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку Саакашвили, депортировали из Грузии. ВИДЕО

Грузинские спецслужбы депортировали украинских правозащитников Веру Ястребову и Павла Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку заключенного Михеила Саакашвили.

Об этом Ястребова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (речь идет о 19 ноября. - Ред.) я и мой коллега Павел Лисянский прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где находится гражданин Украины Михеил Саакашвили, и возле особняка олигарха Иванишвили, который фактически является "смотрящим" РФ над Грузией. После прилета нас сразу задержали представители грузинских спецслужб. У нас забрали документы, допросили, а затем 3,5 часа просто держали в неведении. Затем под конвоем нас посадили на самолет и отправили в Украину", - рассказала правозащитница.

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По словам Ястребовой, она сообщила о ситуации уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой.

"В документах о причине депортации нам не сообщили. А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули", – добавила Ястребова.

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