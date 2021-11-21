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"Когда власть не слышит свой народ, тогда бывает слишком громко", - Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский записал видео к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября в Украине.

Соответствующее видеообращение появилось на странице президента в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Потеря свободы – это потеря чести. Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой своей жизни", – отметил Зеленский.

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  • Настя Мозгова
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  • oleg1966
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