Огонь в Раде, Вовина тысяча, Ермак и по ком Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВИДЕО
🔴 Вовина тысяча, футбол и Bellingcat
И наш первый президентский пидсвынок стремительно идет по протоптанном 73 процентами избирателей маршруту к президенту Зеленскому! Как же можно не отметить его после такой насыщенной событиями недели?
🟠 Персональный пидсвынок для Ильи Кивы
За одну неделю нашего "любимца" лишили и огнестрельного оружия, и влажных мечтаний о научной степени кандидата наук, поэтому самое время дать ему утешительнуго пидсвынка.
🟢 Лещенко, но не тот
Следующий наш пидсвынок отправляется к министру аграрной политики Роману Лещенко. Богдан, я таких феерических историй даже и не помню: МВД задержало американского инвестора-фермера, заказавшего киллеру убийство украинского министра...
🟠 ОБЛТРЕШПОСНАБ
А в рубрике ОБЛТРЕШСНАБ у нас сегодня отмечает праздник собственного интеллекта мудрый житель Луцка. Купив в интернете поддельные водительские права, он вдруг выяснил, что мобильное приложение "Дия" эту пластиковую липу ПОЧЕМУ-то не показывает. И вот здесь – хвала интеллекту! - мужчина на полном серьезе позвонил в полицию с жалобой на некачественный подлог!
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Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.