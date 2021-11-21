Огонь в Раде, Вовина тысяча, Ермак и по ком Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВИДЕО

Приветствуем вас, друзья и подруги, "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ"🔥Сегодня вас ожидает вот такое меню.

🔴 Вовина тысяча, футбол и Bellingcat

И наш первый президентский пидсвынок стремительно идет по протоптанном 73 процентами избирателей маршруту к президенту Зеленскому! Как же можно не отметить его после такой насыщенной событиями недели?

🟠 Персональный пидсвынок для Ильи Кивы

За одну неделю нашего "любимца" лишили и огнестрельного оружия, и влажных мечтаний о научной степени кандидата наук, поэтому самое время дать ему утешительнуго пидсвынка.

🟢 Лещенко, но не тот

Следующий наш пидсвынок отправляется к министру аграрной политики Роману Лещенко. Богдан, я таких феерических историй даже и не помню: МВД задержало американского инвестора-фермера, заказавшего киллеру убийство украинского министра...

🟠 ОБЛТРЕШПОСНАБ

А в рубрике ОБЛТРЕШСНАБ у нас сегодня отмечает праздник собственного интеллекта мудрый житель Луцка. Купив в интернете поддельные водительские права, он вдруг выяснил, что мобильное приложение "Дия" эту пластиковую липу ПОЧЕМУ-то не показывает. И вот здесь – хвала интеллекту! - мужчина на полном серьезе позвонил в полицию с жалобой на некачественный подлог!

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Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.