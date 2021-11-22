Новости Видео • Коронавирус и карантин

"Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - Ляшко сообщил, что в красной зоне карантина смягчат правила перевозок в общественном транспорте. ВИДЕО

136 063202
В Украине планируется изменить правила перевозок в общественном транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение анонсировал министр здравоохранения в эфире канала "Интер".

По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть именно правила проезда в городском транспорте, чтобы не были лишь сидячие места, позволив впускать в транспорт больше пассажиров.

Он отметил, что в министерстве решили пойти им навстречу, поскольку приближаются холода и люди могут заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями из-за длительного ожидания на остановке.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", - подчеркнул Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Министр также отметил, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируется. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте на ковід.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Петров 1bb210a1
    Ляшко самый настоящий дебил. Нашел оправдание соей дурости. Люди вообще не должны страдать. Заразу распространяют и вакцинированные и невакцинированные и болеют также и те и другие, а потому все его так называемые ограничения направлены на то, чтобы использовать вакцину, которая уже прокисает. Ляшко вместе со своим недалеким шефом ЗЕ нарушает права человека, ссылаясь на Европу, которая тоже нарушает права человека.
  • Ef Df
    вакциновані розносять інфекцію не гірше, а можливо краще від невакцинованих

    єдиний доступний метод запобігання розповсюдженню- засоби захисту і дистанціювання.

    Ще існують такі методи, як масове тестування, ізоляція інфікованих і належне лікування хворих,

    проте вони чомусь не подобаються урядовцям світу.
  • Русский Алкаш
    я хоть и вакцинированный два раза и езжу на своей машине (типа мне похер должно быть), но вы, твари зелёные, так и не поняли, что вы обязаны действовать только в соответствии с законом, а люди не быдло и имеют права.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости