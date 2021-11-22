Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На общевоенном полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического обучения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск (ДШУ) Вооруженных Сил Украины.

Так, на едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.

По словам руководителя учений подполковника Олега Баляса, по сценарию учений, рейдовому отряду была определена задача по уничтожению объекта противника. С этой целью был взорван тактический воздушный десант, осуществлен захват площадки приземления, выдвижение подразделения к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника.

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– Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам учений все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно. Этому предшествовали мероприятия по планированию и подготовке к ведению боевых действий. Десантирование боевой техники, личного состава и грузов было осуществлено на определенную площадку приземления, сообщил офицер.

Также в ходе тактических учений были отработаны доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Следует отметить, что финальный этап тактических учений состоялся 21 ноября в День Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Символическим стало то, что наблюдали за практическими действиями подразделений украинского десанта – военнослужащие срочной военной службы, которые только вчера приносили военную присягу на верность украинскому народу.

После завершения этапа состоялось торжественное построение личного состава и боевой техники. Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины бригадный генерал Алексей Шандар вручил военнослужащим именное огнестрельное оружие, ведомственные награды, ценные подарки и поздравил всех с праздником.

После этого, молодые срочники перед опытными и закаленными в боях воинами принесли Клятву десантника и надели так долгожданные маруновые береты.

















