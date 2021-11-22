Германия должна их забрать, – Лукашенко о мигрантах на границе с ЕС. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, жалуется, что представители ЕС не контактируют с Минском по поводу решения проблемы мигрантов на границах с Евросоюзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. – ред.) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала - контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.

"В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - подчеркнул Лукашенко.

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По его словам, в Германии у многих из беженцев уже живут родственники. "В Германии их родственники, родные, близкие. Поэтому они с детишками, с семьями туда идут. И вот получили. Ядохимикатами в лицо, в нос, рот и так далее. Поэтому мы будем делать все, что пожелают эти беженцы, эти люди. Мы не будем их бить, гнобить. Мы не будем над ними издеваться ", - заявил Лукашенко.