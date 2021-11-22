"Окопная война": "Российские наемники стреляют артиллерией большого калибра и попадают в дома мирных украинцев", - жительница Донецкой области. ВИДЕО
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В сегодняшнем репортаже мы покажем украинское село Невельское, находящееся неподалеку от оккупированного Донецка, которое на днях разрушили российские наемники.
Все это и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Село Невельское находится в нескольких километрах от временно оккупированного Донецка.
В нем недавно проживали несколько десятков мирных украинцев и наши военные.
14 и 17 ноября российские оккупанты накрыли населенный пункт тяжелой артиллерией. К счастью, никто из украинских защитников и обычных граждан не пострадал. Но более десятка домов восстановлению не подлежат.
Как выглядит "дружба с Россией", смотрите в нашем репортаже.