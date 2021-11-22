"Окопная война": "Российские наемники стреляют артиллерией большого калибра и попадают в дома мирных украинцев", - жительница Донецкой области. ВИДЕО

В сегодняшнем репортаже мы покажем украинское село Невельское, находящееся неподалеку от оккупированного Донецка, которое на днях разрушили российские наемники.

Все это и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

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Село Невельское находится в нескольких километрах от временно оккупированного Донецка.

В нем недавно проживали несколько десятков мирных украинцев и наши военные.

14 и 17 ноября российские оккупанты накрыли населенный пункт тяжелой артиллерией. К счастью, никто из украинских защитников и обычных граждан не пострадал. Но более десятка домов восстановлению не подлежат.

Как выглядит "дружба с Россией", смотрите в нашем репортаже.

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