НАТО и ЕС заверили в готовности предпринимать решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ, - Резников. ВИДЕО
Об этом Резников заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, и в частности, определенной помощи Украине", - рассказал Резников.
По его словам, у него была возможность встретиться не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.
"Везде звучит одинаковая фраза: "Мы посылаем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет очень дорого стоить им во всех измерениях понимания слова "дорого", - подчеркнул министр.