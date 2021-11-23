Разумков о "вагнергейте": Общество должно знать правду и, если у ОП не хватает ума, то я могу подсказать, что делать. ВИДЕО

Обществу важно знать правду о спецоперации с "вагнеровцами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, нужно честно выйти и сказать, что это было: ошибка или предательство?

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Также он добавил, что если у Офиса Президента не хватает ума для того, чтобы понять, что и как нужно сделать, то он может подсказать.

Разумков считает, что нужно:

- всех отстранить, в том числе и руководителя Офиса;

- всех проверить на детекторе лжи;

- пригласить и заслушать руководство силовых ведомств в парламенте;

– создать эффективную временную следственную комиссию.

"Сегодня надо понять кто лжет, зачем это делает и кто за это будет отвечать!" – подчеркнул экс-спикер.

Разумков добавил, что на месте нардепов он пригласил бы все руководство силовых структур Украины в Раду и заслушал бы их. А президенту следует определиться, говорит ли он народу правду или далее придерживается линии на отрицание всего и вся.

"Заслушать в тайном режиме в стенах Верховной Рады - а что на самом деле произошло? Какие были задачи? Не надо лгать людям. Нужно говорить правду, всегда говорить правду. Если ты не можешь сказать эту правду, скажи: "Это тайная информация, я ее комментировать не могу". Это честно. Ведь когда мы из уст первого человека в государстве слышим: "Такой операции не было". Затем проходит время - "Такая операция была, но была инспирирована другими спецслужбами, в частности, спецслужбами России". А дальше мы выясняем - все это подтверждают, - что это операция нашего ГУРа. Ну наш ГУР уже не работает на Россию, я надеюсь?.. Поэтому сегодня нужно понять, кто лжет, зачем это делает и кто за это будет нести ответственность... Третий вопрос – это вопрос ВСК", - сказал он.

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Также экс-спикер добавил, что когда-то на одном из эфиров журналистка ему задала вопрос: "Что бы вы посоветовали президенту в одном слове?"

"Тогда я говорил: "Думайте". Сейчас бы хотелось сказать: "Говорите правду"", – резюмировал Разумков.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе.

19 ноября экс-председатель ГУР МО Василий Бурба в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал, кто отдал приказ перенести операцию.