"Слуга народа" Куницкий, спеша на заседание по безопасности дорожного движения в Харькове, получил протокол о нарушении ПДД. ВИДЕО

Утром 22 ноября полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль Porsche Panamera, которым управляет народный депутат Александр Куницкий (фракция "Слуга народа").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрия Гайдука.

Дмитрий Гайдук не стал утверждать или опровергать, что за рулем на самом деле был народный депутат. Он лишь заявил, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche, поскольку "было нарушение требований дорожного знака", "нарушение рядности".

По имеющейся на сегодня информации, постановление на водителя пока не составляли. Он сразу на месте ходатайствовал о переносе рассмотрения на вечер. Вечером в управление прибыл адвокат и снова просил об отсрочке разбирательства.

Депутат Анатолий Козловский разместил в Facebook видео из Управления патрульной полиции. На записи составлявший материалы патрульный полицейский говорит, что "был остановлен автомобиль Porsche Panamera под управлением гражданина Куницкого Александра Олеговича. Он подозревается в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 122 КУоАП".

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Правонарушение было совершено на улице Сумской, 2.

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Горькой иронии в этой истории добавляет то, что Куницкий, по словам депутата, нарушая правила дорожного движения, "спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове".