"Слуга народа" Куницкий, спеша на заседание по безопасности дорожного движения в Харькове, получил протокол о нарушении ПДД. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрия Гайдука.
Дмитрий Гайдук не стал утверждать или опровергать, что за рулем на самом деле был народный депутат. Он лишь заявил, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche, поскольку "было нарушение требований дорожного знака", "нарушение рядности".
По имеющейся на сегодня информации, постановление на водителя пока не составляли. Он сразу на месте ходатайствовал о переносе рассмотрения на вечер. Вечером в управление прибыл адвокат и снова просил об отсрочке разбирательства.
Депутат Анатолий Козловский разместил в Facebook видео из Управления патрульной полиции. На записи составлявший материалы патрульный полицейский говорит, что "был остановлен автомобиль Porsche Panamera под управлением гражданина Куницкого Александра Олеговича. Он подозревается в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 122 КУоАП".
Правонарушение было совершено на улице Сумской, 2.
Горькой иронии в этой истории добавляет то, что Куницкий, по словам депутата, нарушая правила дорожного движения, "спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове".