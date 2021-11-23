Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Подробности на своей Facebook-странице выложила Служба автомобильных дорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
"Первые 5 металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона моста через Днепр в г. Кременчуг, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Для одного пилона нужно 40 труб. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров", - рассказали в автодоре.
Служба автодорог вместе с компанией-подрядчиком Doğuş Grubu разработала 3D-модель строительства будущих пилонов.
Все работы будут выполняться непосредственно в акватории реки. С помощью вибропогрузчика трубу заводят на глубину 6-7 м, после чего дизель-молотом погружают до проектной отметки.
"После этого приступим к бурению внутри трубы, чтобы выбрать геологические породы. Когда эти работы выполнены, устраиваем металлический каркас, производим бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой", - рассказали в автодоре.
Строительство Кременчугского моста является одним из флагманских проектов программы президента "Большая стройка". В настоящее время сообщение между двумя берегами Кременчуга обеспечивает старый Крюковский мост, построенный 150 лет назад.
Новый мост начали строить в мае этого года и планируют полностью завершить через 3 года.
Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км автодорог и 245 мостов.