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Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Кременчуге устанавливают трубы для строительства моста через Днепр. Новый вантовый мост, который позволит решить транспортные проблемы одного из крупнейших промышленных центров региона, создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подробности на своей Facebook-странице выложила Служба автомобильных дорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

"Первые 5 металлических труб, которые будут служить фундаментом левого пилона моста через Днепр в г. Кременчуг, уже частично погружены в проектное положение. Длина каждой – 36 метров, диаметр – 2 метра. Для одного пилона нужно 40 труб. Максимальная глубина, на которую будут погружены трубы – 50 метров", - рассказали в автодоре.

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Служба автодорог вместе с компанией-подрядчиком Doğuş Grubu разработала 3D-модель строительства будущих пилонов.

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста 02

Все работы будут выполняться непосредственно в акватории реки. С помощью вибропогрузчика трубу заводят на глубину 6-7 м, после чего дизель-молотом погружают до проектной отметки.

"После этого приступим к бурению внутри трубы, чтобы выбрать геологические породы. Когда эти работы выполнены, устраиваем металлический каркас, производим бетонирование трубы и устройство монолитного основания над водой", - рассказали в автодоре.

Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста 03

Строительство Кременчугского моста является одним из флагманских проектов программы президента "Большая стройка". В настоящее время сообщение между двумя берегами Кременчуга обеспечивает старый Крюковский мост, построенный 150 лет назад.

Новый мост начали строить в мае этого года и планируют полностью завершить через 3 года.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км автодорог и 245 мостов.

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Топ комментарии

  • старый пердун 543c09da
    Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
  • Александр Иванов 29ff5b68
    А велике це тому що за рахунок платників податків?
  • Mark Anderson
    Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
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