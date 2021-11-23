Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцев. ВИДЕО

В Киеве 30-летняя женщина Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Быть донором она не планировала, но когда узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) – начала делиться молоком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", - вспоминает киевлянка.

Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведены именно под грудное молоко. За полгода женщине удалось помочь выкормить около 150 младенцев.

"Если есть молоко – буду кормить, сколько могу", – обещает женщина.

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Между тем, в столичном Банке грудного молока жалуются на нехватку донорского молока для недоношенных младенцев. Сотрудники утверждают, что из-за карантинных ограничений кормящие женщины стали реже становиться донорами.

"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогд", - рассказали журналистам в Банке грудного молока.

Роженице необходимо только раз приехать лично в Банк грудного молока, чтобы сдать анализы. А дальше женщина может вести обычный образ жизни. Все процедуры – привезти тару, забрать молоко из дома мамы – будут делать курьеры Банка грудного молока.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выпустили новое руководство по расширению содействия практике грудного вскармливания в медицинских учреждениях, оказывающих услуги матерям и новорожденным, содержащее 10 рекомендаций. Благодаря грудному вскармливанию всех детей в первые 2 года жизни можно было ежегодно спасать более 820 тысяч детей в возрасте до 5 лет.