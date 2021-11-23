"Окопная война": "Пусть дадут нам возможность стрелять в российских оккупантов, а не где-то на полигоне, тогда мы победим", - снайпер ВСУ, псевдоним Тринадцатый. ВИДЕО

Почему украинские воины любят снайперское дело? Как остановить российских оккупантов и уменьшить их активность?

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Интервью с украинским снайпером позывнойТринадцатый было записано еще в начале лета, однако по определенным причинам не публиковалось. В условиях, когда в разных СМИ начали говорить, что россияне якобы будут нападать на нас масштабнее, этот репортаж как никогда актуален, рассказывает журналист Михаил Ухман.

Наш собеседник на войне с 2014 года. Он рассказал невероятно интересные вещи о снайперском деле и противодействии врагу. Приводим основные его тезисы:

– 95% работы снайпера занимает командная работа: наблюдение за врагом, сбор информации и только 5% можно отдать под сам выстрел.

– В условиях войны мы должны стрелять в окопах, там, где продолжаются боевые действия. Именно так повышается мастерство и минимизируется влияние неприятеля.

– Чем больше мы будем уничтожать московских подонков, тем меньше они захотят ехать в Украину воевать.

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– Российские снайперы получают гораздо большее обеспечение, чем мы. Именно поэтому политика украинского государства по отношению к нам должна измениться, как и само обеспечение.

– Россияне пришли к нам как оккупанты. Мы не уезжали в Москву, они пришли с оружием в руках. Они – террористы, а террористов нужно уничтожать.

Кто хочет договориться с террористами, тот предатель Украины...

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