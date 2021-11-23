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Молодого учителя задержали за развращение учеников в Винницкой области. ВИДЕО

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По версии полиции, от действий 24-летнего педагога пострадали несколько детей. Задержать его удалось благодаря тому, что тревогу забили родители школьников.

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Дома у мужчины провели обыск, изъяли телефон и компьютер. Самого его отправили в изолятор временного содержания.

"По предварительной информации криминальной полиции и следствия, от действий педагога пострадали несколько детей. Развратные действия в отношении несовершеннолетних учитель совершал, как во время личного общения, так и в мессенджерах", - говорят в полиции.

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Учителю объявили о подозрении в растлении несовершеннолетних и домогательстве ребенка. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Именно благодаря бдительности родителей полицейские предотвратили совершение подозреваемым более тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних", - добавили полицейские.

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Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
  • Colt
    Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
  • Петр Дибров 4c656e43
    Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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