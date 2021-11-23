Молодого учителя задержали за развращение учеников в Винницкой области. ВИДЕО
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По версии полиции, от действий 24-летнего педагога пострадали несколько детей. Задержать его удалось благодаря тому, что тревогу забили родители школьников.
Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Дома у мужчины провели обыск, изъяли телефон и компьютер. Самого его отправили в изолятор временного содержания.
"По предварительной информации криминальной полиции и следствия, от действий педагога пострадали несколько детей. Развратные действия в отношении несовершеннолетних учитель совершал, как во время личного общения, так и в мессенджерах", - говорят в полиции.
Учителю объявили о подозрении в растлении несовершеннолетних и домогательстве ребенка. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
"Именно благодаря бдительности родителей полицейские предотвратили совершение подозреваемым более тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних", - добавили полицейские.