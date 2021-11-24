Грозев: Уверен, мы увидим в суде генерала, отправившего в Украину "Бук", сбивший самолет рейса MH17. ВИДЕО

Автор серии расследований о преступлениях российских властей Христо Грозев убежден, что высшее военное руководство России, отдававшее приказ отправить на Донбасс зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого в 2014 году сбили малайзийский Boeing 777, обязательно окажется на скамье подсудимых.

Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

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Грозев сказал, что сбили самолет российские солдаты, но они действовали согласно приказу.

"Они работали по схеме, которая была им выдана в закрытых конвертах, они их вскрыли буквально в момент перехода границы. Я не уверен, что они должны сидеть. Они совершили ошибку, но эта ошибка была запрограммирована политическим и военным руководством, которое их отправило туда. Они должны быть названы, но сидеть – скорее всего, нет. Даже по международному закону есть понятие combatant status, то есть если они были в активной армейской цепочке ответственности, то должен сидеть их самый вышестоящий начальник", – объяснил Грозев.



В этой цепочке, отметил он, самый вышестоящий начальник – это президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин, но он обладает определенным иммунитетом.

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"Но иммунитета у генерала, который в нарушение международного закона отправил через границу "Бук" и дал инструкции, нет. Этого человека, я уверен, мы увидим на скамье подсудимых", – сказал расследователь.



Грозев подчеркнул: Россия совершила военное преступление уже в момент, когда решила отправить "Бук" в Украину.



"Российская сторона отправила оружие, которое нельзя использовать в таком ограниченном, автономном режиме. Это оружие предназначено для работы в дивизионном центре управления, где есть центр управления с отдельной радиолокационной системой и отдельная, удаленная, бригадная радиолокационная система, которая находит и определяет, что за воздушное судно летит", – объяснил журналист.

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Он рассказал, что решение, применять "Бук" или нет, обычно принимается после комплексного анализа информации, полученной из трех разных источников.



"В данном случае Россия отправила на украинскую территорию только эту автономную установку. Да, она может стрелять, но эта опция используется, когда во время войны кто-то уничтожил (с помощью артиллерии или авиабомб) твой дивизионный центр управления. Это крайний случай, когда ты уже видишь, что к тебе подлетает самолет противника, и ты стреляешь по нему. Сам факт, что они отправили такую автономную установку без этого всего, – военное преступление. Уже сам факт! Дальше это рецепт ужаса и рецепт трагедии", – сказал журналист.



Он сообщил, что команда Bellingcat продолжает работать над расследованием по этому делу, оно будет опубликовано "в ближайшие месяцы".

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"Мы считаем, что уже вышли на команду, которая была оператором "Бука". Есть серьезные подозрения, кто нажал кнопку, кто отдал ему приказ. Но еще раз повторю: для нас это немного второстепенный антигерой. Основной антигерой – генерал, который дал команду и позволил переехать границу на этом "Буке". Мы имеем серьезную гипотезу, как зовут этого генерала", – сказал Грозев.