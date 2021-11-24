Динамика паспортизации в ОРДЛО заметно снизилась. После выборов в Госдуму Россия потеряла интерес к этому процессу, – Гармаш. ВИДЕО
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс активной паспортизации закончился вместе с проведением на территории ОРДЛО выборов в российскую Госдуму. Сейчас паспортизация проводится крайне вяло. У меня нет цифр, я бы не верил российским цифрам, потому что даже на сайте МВД России одни сообщения о паспортизации опровергают предыдущие. Поэтому здесь разная может быть статистика. Единственное, о чем можно говорить абсолютно уверенно – динамика заметно снизилась, интерес к этому процессу в Кремле сейчас пропал", - сказал Гармаш.
Однако, по его словам, паспортизация будет продолжаться.
"Но, опять же, все упирается в получение паспортов так называемых "республик", только обладатели этих паспортов могут претендовать на получение российского паспорта. А в "республиках" на годы вперед уже расписана очередь – до 2025 года. Поэтому процесс сильно замедлился – в первую очередь, наверное, потому, что Кремль потерял к этому актуальный интерес", - заявил представитель ТКГ.