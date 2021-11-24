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Зеленский для меня умер, страной руководит не он, а Ермак, - Гордон. ВИДЕО

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Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Владимир Зеленский для него "умер".

Об этом Гордон сказал в эфире "Украина 24",передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если президент любит выглядеть умным на фоне людей, которые в умственных способностях уступают ему, то это путь в никуда.

"Это еще счастье, что ему попался Ермак, который замкнул на себе абсолютно все. Не зря говорят, что сегодня страной руководит не Зеленский, а Ермак. Я с этим частично согласен. Даже не частично. Я думаю, что Украиной сегодня не руководит Зеленский, я думаю, что руководит Андрей Ермак. Потому что он умный человек, он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше - пропасть. Дальше - никого, пусто", - отметил журналист.

"После всего он (Зеленский. – Ред.) для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому – 2,5 года. Я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. Дальше – начало конца. Все, что произошло с "вагнеровцами", покушением на свободу слова, с этой ложью бесконечной, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не проведена", - подчеркнул Гордон.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Зеленский всеголишь человек который подписывает бумажки, даже их не читая, за что потом и ответит. Реально страной управляет Андрей Елдак, позывной Козырь, а по совместитесльтву агент ФСБ РФ...
  • olele
  • Иван Кутепов
    Криси біжять все скоріше
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