Занятость COVID-коек по всей Украине меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидопасности, - Ляшко. ВИДЕО

Занятость COVID-коек с кислородом с начала недели на всей территории Украины уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных COVID-19 в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности - 65%", - сообщил министр.

По словам Ляшко, до этого такой показатель последний раз фиксировали 30 сентября.

Министр добавил, что все COVID-больницы обеспечены кислородом в полном объеме.

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