Около миллиона украинцев не знают об имеющемся у них гепатите C, - Ляшко. ВИДЕО
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Из-за пандемии уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов снизился.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"По оценочным данным в Украине около миллиона людей не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе", - сказал глава Минздрава.
По его словам, уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов снизился из-за пандемии COVID-19.
"Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", - пояснил министр.