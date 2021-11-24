Считывание COVID-сертификата через "Дію" станет обязательным, за ненадлежащую проверку - штраф до 170 тыс. грн. ВИДЕО
37 758219
Общественные учреждения должны не только проверять наличие сертификатов, но и считывать QR-код сертификата через приложение "Дія".
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, представители заведений теперь должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификата с помощью приложения "Дія".
Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным, сказал министр.
"Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным. В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", - сказал он.
Напомним, ранее в Украине в четыре раза сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов.