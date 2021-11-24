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В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 24 ноября, в центре Киева прошел митинг противников вакцинации COVID-19. Из-за протеста в столице полиция перекрывала движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня с утра под зданием Верховной Рады в Киеве стартовала акция протеста антивакцинаторов. Далее они двинулись маршем по центру столицы через здание Кабмина, Майдан Незалежности к зданию СБУ.

Митингующие требовали отменить карантинные ограничения, а также освобождение их лидера Остапа Стахива, которого суд арестовал на два месяца с залогом 998 тысяч гривен по подозрению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

В руках протестующие держат плакаты с лозунгами против вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву". Отметим, что на плакатах также размещены QR-коды, которые при сканировании ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".

В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 01
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 02
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 03
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 04
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 05
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 06
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 07

В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 08
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 09
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 10
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 11
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 12
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 13
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 14
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 15
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 16
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 17
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 18
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 19
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 20
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 21
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 22
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 23
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 24
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 25
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 26
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 27
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 28
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 29
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 30
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 31
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 32
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 33
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 34
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 35
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 36
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 37
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 38
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 39
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 40
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 41
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 42
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 43
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 44
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 45
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 46
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 47
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 48
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 49
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 50
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 51
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 52
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 53
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 54
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 55
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 56
В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт Единой России 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Отметим, что по всему миру и в Украине проводится вакцинация населения против коронавируса. На данный момент вакцинация – это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Топ комментарии

  • буков
    Єдинороси бастують в Києві.
  • виталий пшеничко
    Да уже б сразу с расеянскими тряпками ходили а то стесняются.
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Хорошо, что во времена вакцинации от оспы интернета не было. А то из-за таких как ты человечество вымерло б нахер..
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