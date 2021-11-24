В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня с утра под зданием Верховной Рады в Киеве стартовала акция протеста антивакцинаторов. Далее они двинулись маршем по центру столицы через здание Кабмина, Майдан Незалежности к зданию СБУ.
Митингующие требовали отменить карантинные ограничения, а также освобождение их лидера Остапа Стахива, которого суд арестовал на два месяца с залогом 998 тысяч гривен по подозрению в призывах к насильственному изменению конституционного строя в Украине.
В руках протестующие держат плакаты с лозунгами против вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву". Отметим, что на плакатах также размещены QR-коды, которые при сканировании ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Отметим, что по всему миру и в Украине проводится вакцинация населения против коронавируса. На данный момент вакцинация – это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.