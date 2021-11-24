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"Без цензуры" в прямом эфире: Каким будет наступление РФ на Украину? Чем закончится война Ахметова и Зеленского?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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В стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" поговорим о серьезном и важном: агрессивные планы России, наступление олигарха Рината Ахметова на президента Зеленского и возможные последствия такого противостояния. А на десерт – о коте Оксаны Марченко и зомбиленде "русского мира"

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ:

👉 Каким будет наступление России на Украину?

Во времена работы в "Квартале 95" Владимир Зеленский насмехался над властью, когда та напоминала об опасности нападения России из-за внутренней дестабилизации. Но теперь уже власть Зеленского заявляет об угрозе атаки россиян, которые только и стремятся воспользоваться внутренними спорами в Украине.

Так что же задумала Россия? И к чему нужно готовиться Украине?

👉 Чем закончится война Ахметова и Зеленского?

Олигарх Ринат Ахметов умел найти верный подход ко всем президентам. Как следствие, Ахметов много лет оставался лучшим другом любой власти. Но в случае с президентом Зеленским что-то дало сбой – и лучший друг вдруг превратился в неприятеля.

Сможет ли Владимир Зеленский тягаться с Ахметовым? И выдержит ли это страна, учитывая, что на улице – зима, а олигарх контролирует большую часть тепловой генерации?

👉 Зомбиленд "русского мира"

Веселые истории из-за поребрика и не только, а также самое веселое из пропаганды в самой России и на оккупированных территориях – информационное жаркое уже ждет вас!

👉 Новые молитвы кота Кокосика

А в этой рубрике вас ждет обзор жизни пушистого сожителя жены путинского кума – Оксаны Марченко. Речь, как вы могли догадаться, о коте Кокосике.

Будет горячо, включайтесь!

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Топ комментарии

  • olele
  • Ла-ла-ла-ла
    Який буде наступ?
    Наш дурочок всереться, тоді приїдуть миротворці з європи, всадять його з пуйлом за стіл, і воно підпише "мірниє договорьонності" на будь-яких умовах. Типу як Саакашвілі в 2008 пакт Мєдвєдєва-Саркозі".
    Буде пакт Путіна-Меркель. Нашого дурачка в назві навіть не згадають.
  • Иван Петрович Сидоров
    Чим закінчиться війна Ахметова та Зеленського?-Перемогою Коломойського.

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