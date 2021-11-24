Главный враг – в Кремле, политические силы Украины должны консолидироваться для противодействия внешней агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

Главный враг Украины – в Кремле, и украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения российских оккупантов.

Об этом в своем видеообращении заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Главная задача - предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого нужно срочно заключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", – отмечал пятый президент.

Порошенко также предлагает разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совбеза ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых шлемов ООН, которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил Зеленский. Немедленно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", – предлагает лидер "ЕС".

По словам Порошенко, президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника на тему формирования пакета так называемых "адских" санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе, кстати, и в сфере энергетики. Разумеется, без каких-либо должностей. Власть может рассчитывать на мои опыт и связи", - отметил лидер "ЕС".

"Отмечаю: защита страны – это общее дело власти и оппозиции! Партий у нас очень много, а Украина – одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно же, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам, о большинстве из которых я не могу говорить публично", – отметил Порошенко.

"Необходимо и закрытое заседание Верховной Рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, какой у него план, какая стратегия. В настоящее время – полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и собрание резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа в текущем году, а заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а к новогодне-рождественским каникулам, - подчеркнул лидер партии "ЕС".

"Пришло время аргументировано обратиться к нашим союзникам относительно предоставления новых партий оборонного оружия, срочно. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, средствах электронной разведки и контрбатарейной борьбы, ударных дронов и т.д. Об этом кстати прямо сейчас буду говорить во время встречи с послами Европейского Союза и стран Семерки", – сообщил пятый президент.

Он также призвал принять законопроект "Европейской Солидарности" 6006, который уже в этом году дает ресурс для повышения денежного довольствия солдат и офицеров. "Деньги из разнообразных пиаровских проектов Зеленского следует срочно перебросить на нужды армии. С начала года "Слуги" игнорируют рассмотрение наших законопроектов о коллаборационизме и системном противодействии российской пропаганде, но дальше уже медлить некуда", – говорит Порошенко.

По его словам, очень важно в рамках расследования слива спецоперации по "Вагнеру" установить, кто есть тот "крот" на Банковой, о котором говорили разведчики.

"Кто сливает россиянам секретную информацию? Если этого не сделать, то в Кремле будут знать все наши оборонные планы. Я бы не исключал и объективного специального расследования с приглашением наших международных партнеров и ключевых союзников для восстановления доверия", – отмечает Порошенко.

"У нас достаточно широкий набор дипломатических, оборонных, политических инструментов, позволяющих защитить страну без внедрения военного положения, которое советуют Зеленскому не военные, а пиарщики, одержимые идеей тотальной цензуры на фоне несостоятельности "слуг" объяснить обществу свои сплошные провалы – от ковида до энергетики", – отмечает пятый президент.

"Зеленский, к сожалению, и дальше гораздо больше сил тратит на борьбу с украинской проевропейской оппозицией, чем с российским агрессором. У нас с Зеленским действительно немало принципиальных мировоззренческих разногласий, но тем не менее он только оппонент. Враг же нам – только Путин. Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны смогли наконец сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Поэтому призываем власть к совместным действиям ради Отечества, а рейтингами померяемся в лучшие времена", – резюмировал Порошенко.