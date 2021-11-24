День рождения Ермака: праздновали на госдаче, гостей возили вертолетом ГСЧС, - СМИ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Для доставки гостей использовали вертолеты ГСЧС, ради безопасности закрыли соседнюю гостиницу.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, 50-й день рождения главы ОП Андрея Ермака праздновали 4 дня. В один из них – 21 ноября – Зеленский и Ермак вернулись в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню достоинства и свободы, и тут же снова полететь в Карпаты. Для этих перемещений использовали вертолет ГСЧС.

В течение часа после приземления вертолета журналисты заметили кортеж на "номерах прикрытия" на въезде в резиденцию Синегора.

Тот же вертолет, по данным УП, в 5 утра 21 ноября прилетел в Ивано-Франковск и уже в 7 утра вылетел в Киев, а около 10 утра Зеленский и Ермак появились на Институтской.

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Журналисты также заявили, что видели, как вертолет ГСЧС покидает государственную резиденцию 22 ноября и "уходит в сторону Киева". По словам источников УП, на борту находились 14 гостей дня рождения Ермака, в том числе заместитель председателя ОП Олег Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Вертолет ГСЧС сел в аэропорту Борисполь около 16:00, и, по словам журналистов, Зеленский и Ермак "могли попасть на работу на Банковую около 17:00".

Вскоре после первого из резиденции вылетел второй вертолет, который, вероятно, принадлежит ВСУ или Нацвардии, на борту которого также находились гости, говорится в расследовании.

Журналисты направили запросы по использованию вертолетов для празднования дня рождения Андрея Ермака, но на момент выхода расследования не получили ответа.