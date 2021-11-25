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Путин должен понять, что новое нападение на Украину обойдется слишком дорого, - Кулеба. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что новое вероятное нападение на украинскую территорию будет слишком дорого стоить России.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас главная задача дипломатов - организовать высокий уровень международной поддержки во избежание новой волны войны.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так звісно даемо зрозуміти продовжуючи торгувати з ворогом,який продовжує вбивати українців...
  • Vladimir T fd7dc273
    Из чего это путин "должен понять"? Из того, что Зеленский болт положил на ВСУ? Из того что из ВСУ уходят все вменяемые и мотивированные?
  • Вла
    чим намагаєтесь залякати ворога? Нестачею пального для військової техніки у прифронтових районах, відосиками від гундосика чи пишними бенкетами від д'Єрмака?
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