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Украина на министерской встрече НАТО обсудит возможное вторжение РФ и шаги по его сдерживанию: это хороший знак, - Кулеба. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября и 1 декабря примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге по безопасности Черноморского региона, который пройдет в формате НАТО плюс Украина и Грузия, где обсудит опасность возможного вторжения России в Украину.

"Ключевой темой моего визита будет очередное обострение в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной, опасность возможного вторжения России в Украину и шаги, которые мы вместе с евроатлантическими партнерами предпринимаем, чтобы не допустить такого сценария", - сказал он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что также ознакомит коллег из Альянса с прогрессом Украины на пути в НАТО.

"Приглашение Украины на министерскую встречу в Риге – это очень хороший знак. Во-первых, это сигнал поддержки на фоне агрессивных действий России. Во-вторых, это возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия. В-третьих, это возможность согласовать позиции и ожидания накануне Мадридского саммита НАТО в 2022 г. Стратегическое участие Украины в министерской встрече НАТО в Риге свидетельствует, что благодаря нашей проактивной внешней политике Украина стала более активным участником международной политики, которого приглашают за стол для обсуждения и решения ключевых вопросов", - рассказал Кулиба.

Глава МИД Украины напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности определяет вступление Украины в НАТО одним из ключевых приоритетов.

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"Мы работаем над его воплощением и достижением консенсуса внутри Альянса по этому вопросу. Это длительная работа, но мы должны ее делать, делать системно и именно для этого у нас появилась впервые за тридцать лет комплексная Стратегия внешней политики. Это не просто документ: это инструмент, позволяющий воплощать масштабные задачи благодаря долгосрочной системной работе", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Давайте будем честны с собой. Настоящая полномасштабная война с РФ была неизбежна.

    Мы не можем жить вместе с ними. Либо Украина, либо Россия.
    Это нужно принять и готовиться.

    РФ повторит судьбу Рейха, а нам потом восстанавливать из руин свою страну и помогать Западу в уничтожении рашистской идентичности.

    К тому же, более идеального повода для уничтожения Зеленских, Ермаков, Медвечуков и им сочуствующих не возможно придумать. Война все спишет.
  • Підлога Маккартні
    Для того что б кацапы не напали не языком нада чесать, а минировать вероятные пути наступления, строить фортификационные сооружения и рыть окопы, разворачивать системы ПВО, которые есть и мобилизировать резервистов
  • Герхард
    И сколько эта паранойя должна длиться?

    Это гордиев узел, который развязать не возможно. Не буду напоминать, как он был "развязан".
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