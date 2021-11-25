Валят клубы черного дыма: в Днепре загорелась крыша многоэтажки. ВИДЕО
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В Днепре вспыхнул сильный пожар в жилом доме на Слобожанском проспекте, 1. Предварительно горит крыша многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр Оперативный".
"На левом берегу горит многоэтажный дом, черный дым видно с правого берега. Известно, что пожар пытались потушить рабочие самостоятельно пока ждали спасателей. Сейчас спасатели прибыли на место", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации пострадавших нет.
В пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области происшествие пока не прокомментировали.