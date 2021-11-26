"Какой смысл россиянам разбомбить все в Украине, если они хотят ее захватывать?" - Резников. ВИДЕО
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Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия звенит оружием на границе с Украиной с целью запугивания.
Об этом министр заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Нас с вами тестируют, они расшатывают мир на гибкость", – прокомментировал Резников сообщение разведки и СМИ о планах полномасштабного вторжения России в Украину.
"Это не значит, что нужно расслабляться, но паники не должно быть, это испытание на устойчивость нашей страны. Какой смысл россиянам разбомбить все в стране, где они хотят властвовать? У них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и в НАТО из-за смены власти. Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских дельцов", - пояснил глава Минобороны.