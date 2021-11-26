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"Какой смысл россиянам разбомбить все в Украине, если они хотят ее захватывать?" - Резников. ВИДЕО

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Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия звенит оружием на границе с Украиной с целью запугивания.

Об этом министр заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Нас с вами тестируют, они расшатывают мир на гибкость", – прокомментировал Резников сообщение разведки и СМИ о планах полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это не значит, что нужно расслабляться, но паники не должно быть, это испытание на устойчивость нашей страны. Какой смысл россиянам разбомбить все в стране, где они хотят властвовать? У них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и в НАТО из-за смены власти. Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских дельцов", - пояснил глава Минобороны.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    який сенс було кацапам Грозний зрівняти з землею якщо вони вважали його своїм містом?
  • Vitia Ma
    Напомните этому зе-дегенерату кто-нибудь Чечню например и как россия там все разбомбила!
  • Сергей Лесной d08d6dcf
    Объясняю - чтобы Поток Мигрантов устремился в Европу...Города Украинские никому и не нужны...нужны зоны влияния...эти идиоты и по Киеву могут ЯО шваркнуть...трудно понять логику маньяков...им не нужны деньги...люди...Северный поток будет давать прибыль в разы больше чем 10 Украин...они жаждут ВЕЛИЧИЯ....Для них покраска карты в свой цвет важнее любых других искушений...
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