"Отъявленная русофобка. Ее цель - уничтожение "Северного потока-2". Не слишком приятная новость", - пропагандистка Скабеева о новой главе немецкого МИД Анналене Бербок. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева назвала не слишком приятной новостью назначение нового главы МИД Германии Анналены Бербок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева назвала нового руководителя МИД Германии отъявленной русофобкой, которая ставит своей целью уничтожить "Северный поток-2" и усилить санкции против России и Путина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО