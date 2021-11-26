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"Скажут идти вперед - мы пойдем и сотрем их с лица земли. Надо что-то делать", - украинские морпехи о боях близ Горловки. ВIДЕО

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Ежедневные пулеметные очереди и выстрелы из автоматических станковых гранатометов. Такая война сейчас в окрестностях оккупированной Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.

Наши бойцы говорят, что чаще стреляют оккупанты, когда ложится туман. Боятся, что наши ребята пойдут в наступление, поэтому валят из всего стрелкового.

"Чтобы они ушли отсюда, нужно что-то делать. Все ребята молодцы. Нормально с ними пойдем", - говорит морпех с псевдонимом Трубач.

"Если нам скажут сейчас идти вперед – мы пойдем и сотрем их с лица земли", – убежден его побратим Годзила.

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Є Армія - є держава. Нема Армії - нема держави.
  • Oljik
    Якщо адаптувати ізраїльську формулу на Україну, то це звучиль так:"Армія-Мова-Віра". Нарід у 2019 році вирішив, що це какая разніца. Тому наша держава під великою загрозою. Війна буде неодмінно, але питання в якому стані ми її зустрінемо. ЗІ Чистимо зброю......
  • Диды Выпивали
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