"Скажут идти вперед - мы пойдем и сотрем их с лица земли. Надо что-то делать", - украинские морпехи о боях близ Горловки. ВIДЕО
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Ежедневные пулеметные очереди и выстрелы из автоматических станковых гранатометов. Такая война сейчас в окрестностях оккупированной Горловки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала 2+2.
Наши бойцы говорят, что чаще стреляют оккупанты, когда ложится туман. Боятся, что наши ребята пойдут в наступление, поэтому валят из всего стрелкового.
"Чтобы они ушли отсюда, нужно что-то делать. Все ребята молодцы. Нормально с ними пойдем", - говорит морпех с псевдонимом Трубач.
"Если нам скажут сейчас идти вперед – мы пойдем и сотрем их с лица земли", – убежден его побратим Годзила.