Зеленский об угрозе российского вторжения: Идет устрашение. Мы уверенно контролируем границы и готовы к эскалации. ВИДЕО
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Украина готова давать достойный отпор в случае российской агрессии.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что эскалации со стороны России и поддерживаемых ею боевиков можно ожидать каждый день. Сегодня идет запугивание, на некоторых площадках, СМИ идет устрашение, что завтра будет война. Мы уверенно контролируем границы Украины и готовы к возможной эскалации", - заявил он.
По его словам, Украина получает данные от партнеров и собственной разведки.
"Армия у нас мощная, мы рассчитываем на свою армию", – добавил он.