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Зеленский об угрозе российского вторжения: Идет устрашение. Мы уверенно контролируем границы и готовы к эскалации. ВИДЕО

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Украина готова давать достойный отпор в случае российской агрессии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что эскалации со стороны России и поддерживаемых ею боевиков можно ожидать каждый день. Сегодня идет запугивание, на некоторых площадках, СМИ идет устрашение, что завтра будет война. Мы уверенно контролируем границы Украины и готовы к возможной эскалации", - заявил он.

По его словам, Украина получает данные от партнеров и собственной разведки.

"Армия у нас мощная, мы рассчитываем на свою армию", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
  • Ла-ла-ла-ла
    Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
  • Ревизор
    А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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