Бурба принес мне информацию "с формулой ковида и формулой вакцины", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Василий Бурба полтора года назад пришел к нему и заявил, что получил оперативную информацию "с формулой ковида и формулой вакцины".

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Он (Бурба. - Ред.) принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию о ковиде. Кто придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба", уверен, что от товарища Пети. Почему от товарища Пети? У нас тогда только начались отношения с США. У нас мощный появился партнер - Турция. Он (Бурба. - Ред.) обвинил в том, что кто-то распространяет ковид. Мы ведь не идиоты", - рассказал Зеленский.

По его словам, Бурба хотел "пустить какую-нибудь торпеду".

"Это просто авантюрист и аферист... Передал медикам все эти формулы. Они сказали "это ноль", - добавил президент.

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