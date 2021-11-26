Зеленский о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Это шахматная игра. В чем-то временно уступаешь". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие его законопроекта о ликвидации Окружного админсуда Киева было отложено.

Об этом сообщил сам президент на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

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"Относительно ОАСК. Это очень не просто. Если бы был проголосован ОАСК (внесен Зеленским как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. – Ред.) в том или ином виде очень быстро, была бы сломана Верховная Рада и не было бы закона о Высшей совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия. Такая шахматная игра.Это большая игра. Для меня она серьезная. Реформы внедрять непросто. В чем-то временно уступаешь и т.д. Есть много шагов. То, что зависело от меня – я подал этот закон, а дальше есть разные важные и неважные инструменты или возможности. Все это будет сделано", - заявил Зеленский.

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