Мосейчук вмешалась в перепалку Зеленского и Бутусова: "Страна рушится". ВIДЕО

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук вмешалась в перепалку президента Владимира Зеленского и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Это произошло во время пресс-марафона президента, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно". И этот квест, когда лидеры общественного мнения начинают говорить "мне стыдно" в лицо президенту. Потому что мне стыдно за все, что происходит сейчас. Я видела выступления Тони Блэра – премьер -министра Великобритании. Я видела выступления Альберта Гора, они говорили об экологии и об образовании. А мы говорим о чер-те чем. И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране, а я хочу жить в другой стране, я не хочу, чтобы президент этой страны продолжал риторику "стадион так стадион", я не хочу этой борьбы с Порошенко. Она надоела всем, страна рушится и надо понимать это ощущение, его надо иметь", - сказала Мосейчук.

Бутусов ответил: "Я спросил о провале спецоперации. Вместо того, чтобы ответить мне, сидит человек и с улыбкой несет бред, о котором он не дал никаких показаний правоохранительным органам. Просто лжет нагло, ну как к этому относиться?".

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Зеленский обратился к Бутусову: "Вы сейчас говорите с президентом Украины, прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины, законно избранным президентом Украины".