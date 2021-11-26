Зеленский о сокращении количества депутатов ВР: Мы это обещали – это обязательно будет сделано. ВIДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уменьшить количество депутатов Верховной Рады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.
"Я считаю, что мы это обещали и оно будет обязательно сделано. Это важно", – сказал президент.
"Вы знаете, это очень болезненный вопрос, депутаты очень хотят сокращать парламент, пока не становятся депутатами Верховной Рады Украины", - добавил Зеленский.