Зеленский о сокращении количества депутатов ВР: Мы это обещали – это обязательно будет сделано. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уменьшить количество депутатов Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона.

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"Я считаю, что мы это обещали и оно будет обязательно сделано. Это важно", – сказал президент.

"Вы знаете, это очень болезненный вопрос, депутаты очень хотят сокращать парламент, пока не становятся депутатами Верховной Рады Украины", - добавил Зеленский.