"Гордон аж из штанов выбрасывается... Позорище!", - Зеленский ответил критикам своего баллотирования на второй срок. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул своих критиков и заявил, что сам будет решать пойдет ли на второй срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.
"И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен, не должен ... Господи! Это ли самое главное. Я там не вижу как дети мои растут. Вот это "я должен. Должен только им. Позорище", - заявил президент.