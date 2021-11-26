"Гордон аж из штанов выбрасывается... Позорище!", - Зеленский ответил критикам своего баллотирования на второй срок. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул своих критиков и заявил, что сам будет решать пойдет ли на второй срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

"И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен, не должен ... Господи! Это ли самое главное. Я там не вижу как дети мои растут. Вот это "я должен. Должен только им. Позорище", - заявил президент.

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