Зеленский бредит покушениями и переворотами, - Данилюк. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский "мечтает о покушениях и переворотах".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук политика, об этом Данилюк заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом – что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова", - заявил Данилюк.

По его словам, президент Зеленский является человеком, легко поддающимся влиянию.

"В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас", - подчеркнул Данилюк.

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