У Ермака нет полномочий. Как он мог акцептовать по поводу операции? - Зеленский. ВИДЕО

В ходе общения с журналистами 26 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о спецоперации украинских спецслужб по задержанию 33 наемников российского ЧВК "Вагнер".

Среди прочего он подчеркнул, что не утверждал операцию, а Андрей Ермак ее не переносил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Что мог акцептовать (утвердить. - Ред.) Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий. А если он (эксголова ГУР Василий Бурба. - Ред.) его слушался... Как это он мог его слушаться? Нет полномочий. Министр обороны и президент - все", - отметил Зеленский.

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Напомним, также на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.

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