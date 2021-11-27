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У Ермака нет полномочий. Как он мог акцептовать по поводу операции? - Зеленский. ВИДЕО

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В ходе общения с журналистами 26 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о спецоперации украинских спецслужб по задержанию 33 наемников российского ЧВК "Вагнер".

Среди прочего он подчеркнул, что не утверждал операцию, а Андрей Ермак ее не переносил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Что мог акцептовать (утвердить. - Ред.) Ермак по поводу операции? Что? У него нет полномочий. А если он (эксголова ГУР Василий Бурба. - Ред.) его слушался... Как это он мог его слушаться? Нет полномочий. Министр обороны и президент - все", - отметил Зеленский.

Напомним, также на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Так это вопрос как раз к тебе, крыса ты гнусавая!!!! Как и почему Дерьмак выполняет функции, к которым не может иметь отношения?
  • Ksenia VB
    Ти ж сам назвав Єрмака другою особою в державі. Якщо він такий безправний, то чому проводить перемовини з послами, представниками влади інших держав ?
    Може ти настільки тупий, що країною фактично керує цей нахал ?
  • jklpqrs
    А ты как его слушаешься? Он же заправщик картриджей, но тем не менее ты у него в подчиненных. И ничего.
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