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Мигранты форсировали границу Польши при поддержке белорусских военных, слепивших пограничников лазерами и стробоскопом. ВИДЕО

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Более сотни мигрантов 26 ноября пытались попасть на территорию Польши со стороны Белоруси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера группа из более чем 100 иностранцев форсировала границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Беловеже", - говорится в сообщении пограничной службы Польши в твиттере.

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Как заявляют польские пограничники, при попытке мигрантов пересечь границу, "белорусские службы ослепляли польских офицеров лазерами и стробоскопом". По их информации, попытка мигрантов пересечь границу была остановлена, двое польских военных получили легкие ранения.

Всего за сутки 26 ноября попасть на территорию Польши пытались 206 человек.

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Топ комментарии

  • Валадімір Щєлєнскій
    Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
  • Oleksandr Nikolaychuk (Alex)
    Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
    Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
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