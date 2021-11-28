Мигранты форсировали границу Польши при поддержке белорусских военных, слепивших пограничников лазерами и стробоскопом. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера группа из более чем 100 иностранцев форсировала границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Беловеже", - говорится в сообщении пограничной службы Польши в твиттере.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
Как заявляют польские пограничники, при попытке мигрантов пересечь границу, "белорусские службы ослепляли польских офицеров лазерами и стробоскопом". По их информации, попытка мигрантов пересечь границу была остановлена, двое польских военных получили легкие ранения.
Всего за сутки 26 ноября попасть на территорию Польши пытались 206 человек.