Вагнергейт, сделки с Коломойским и коррупция окружения президента. Зеленский так и не ответил на самые главные вопросы, - Порошенко. ВИДЕО

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский не ответил на самые главные вопросы, беспокоящие и украинцев, и международных партнеров нашего государства. Он обвинял журналистов и демонстрировал свои многочисленные фобии.

Об этом сказал в интервью для программы The Week на телеканале Прямой лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Я думаю, что на пресс-конференции украинское общество хотело получить ответы – сначала отчет о том, что ты сделал. А второй – ответы на те вопросы, которые сегодня появились у общества", – отмечает Порошенко.

"Ответы на вопрос - как, почему он совместно с Коломойским отмывал деньги, которые были украдены у вкладчиков ПриватБанка, обнародованного в расследовании Pandora papers", - напомнил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю – это не об оффшорах. Это об общей краже, отмывании и неуплате налогов с десятков и десятков миллионов долларов, которые еще не все обнародованы. Об этом молчит Зеленский уже больше месяца", – сказал Порошенко.

"Объяснить ситуацию о "вагнеровцах". Кто будет расследовать? Комиссия Безуглой, где собрались все с конфликтом интересов, восемь "слуг" с одной целью – отмыть Ермака и отмыть Зеленского?" – спрашивает Порошенко.

"Объяснить, как ты на святой День Революции достоинства устроил эти неуклюжести с вертолетами ГСЧС?" - перечисляет он.

"Были ли получены какие-то ответы – нет. Мы услышали жесткую и агрессивную атаку на журналистов. У нас было только два журналиста, к которым было хорошее отношение господина Зеленского. Это представитель канала "1+1", который "никакого отношения к нему и к олигархам" не имеет. И канала "ДОМ", который существует за счет средств налогоплательщиков", – отметил Порошенко.

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"Я, кстати, хочу высказать слова поддержки корреспондентке Прямого канала Анне Дзебе, с которой так зверски обращались Зеленский и его мордовороты", - говорит Порошенко.

"Безусловно, эта пресс-конференция вызывает серьезную обеспокоенность. Не только у украинских граждан, не только у украинских журналистов. Не только у украинских общественных деятелей. Потому что это неуважение к людям. Но и у наших международных партнеров. Они нуждались в объяснении, что же происходит. И, к сожалению, ни украинские граждане, ни украинские журналисты, ни наши иностранные партнеры ответа на волновавшие их вопросы не получили", – резюмирует Порошенко.