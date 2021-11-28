Партия котиков и енотиков и спасение Кокосика: финальный выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Программу хочется начать с чего-то легкого, положительного и хорошего. Из какого-то видосика о котике или енотике с лапками и ладошками, а не из какого-то очередного трэша от Давида Арахамии, Ильи Кивы, Коли Тищенко или Гео Лероса.

Сегодня котик Оксаны Марченко, бедный Кокосик, страусы Януковича и пес Брагара, но темы финального выпуска "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ - котики и информационная война.

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан, известный по позывному Штирлиц, рассуждает о Степане Бандере и Романе Шухевиче, российской пропаганде и скандальной блогерке Di.Rubens.

Что касается Di.Rubens, она же Таисия Малаван, то раньше мы уже рассказывали об этом TikTok-скандале: https://youtu.be/rB4DAmNZ17g і https://youtu.be/cBrFT195I9g.

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Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.