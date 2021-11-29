С 1 декабря планируется повышение пенсий, - Лазебная. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ.

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"С 1 декабря запланировано повышение пенсий. У пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет и есть полный стаж, их минимальная пенсионная выплата возрастет на 200 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - отметила министр.

По словам Лазебной, были повышены пенсии на 400 гривен, для тех, у кого возраст больше 75 и до 80 лет. Следующий год принесет несколько этапов повышения пенсий, в частности, индексацию, а также те пенсионеры, которые имеют возраст 70 и более лет - будут получать не менее 3 тысяч гривен.

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