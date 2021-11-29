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Окопная война: "Я из Одессы и там очень много патриотов Украины", – Давид, боец ВСУ. ВИДЕО

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В канун выдающихся праздников, а именно: Дня Волонтера и Дня Вооруженных сил Украины, - мы встретились с нашими защитниками на фронте, чтобы задать им несколько вопросов.

Что из этого вышло, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

До попадания на фронт Давид служил в пограничных войсках, рассказывает журналист Михаил Ухман.

Полтора года назад он подписал контракт и теперь находится на фронте в одной из наших боевых бригад.

На вопрос почему он это сделал? Парень ответил так: ''Мне есть кого и что защищать. Тем более что за 8 лет войны украинская армия нуждается в новых силах!

Не забыл Давид поздравить с грядущим праздником волонтеров и своих побратимов.

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