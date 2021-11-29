На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не зафиксирован, – Ляшко. ВIДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сообщение совпало по времени с ростом количества случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связан ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются", - подчеркнул он.
Ляшко также отметил, что сейчас неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.
"Мы отмечаем сейчас рост количества госпитализаций в Южно-Африканской Республике, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон". Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель", - пояснил министр.
По его словам, чувствительность ПЦР-тестов на ковид, используемых в Украине, должна так же реагировать на новый штамм, как и на предыдущие.
"Все не-Дельта образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию в ЦОЗ", – отметил он.
"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено в Украине", - сказал Ляшко.