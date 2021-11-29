Киевский форум по безопасности: Как эффективнее всего защитить Украину от российской агрессии? ВИДЕО

1 декабря 2021 года состоится Киевский форум по безопасности, который будет посвящен 30-й годовщине нашей Независимости и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и нерушимость границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Россия снова наращивает военные силы на границах нашего государства. Кремль заблокировал переговорный процесс по мирному урегулированию. Растет количество покушений и провокаций против украинских военных.

Во время форума обсудят, как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции Достоинства?

Ожидаемые дискуссии будут правдивым и компетентным обсуждением ситуации с безопасностью и политического положения Украины.

Участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты.

К форуму обратятся академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость Киевского форума по безопасности – европейский и польский деятель, Президент Европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов – Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря США, Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов, Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии, Адам Михник, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza, Тимоти Снайдер, всемирно известный историк и профессор Йельского университета

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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