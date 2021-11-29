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"Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО

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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне в случае полномасштабного российского вторжения в Украину и "понятно на чьей будет стороне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в белорусском Министерстве обороны.

"Они прекрасно понимают, что в случае развязывания боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне. Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких – ни причин, ни фактов. Там сейчас абсолютная тишина – спокойнее, чем было раньше. Однако там уже размещен военный контингент – около восьми тысяч военных", - заявил Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Интересно, этот конченный сам себе дизайн мундира нарисовал или кто то из ведущих психиатров бывшей страны Беларусь а нынче федерального округа Парашной Педерации "Белоруссия"?
    И второй вопрос - гавядинка белорусская готова пойти на убой за этого утырка и его трёх выкидышей?
  • Мистер Икс 00711c20
    Хформу одел клоун дурноватый ..и смешит народ ...
  • Андрей Киев UA
    Сам себе противоречит. Т.е. если Украина начнет военным путем освобождать свою же территорию, то они встанут на стороне понятно кого (читай рф, которых там по их словам нет). И тут же спрашивает - зачем украинцы усиливают военное присутствие на границе с Беларусью?.. Феерический д....б
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